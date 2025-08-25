Luego de varios meses de investigación y seguimiento, las autoridades realizaron un allanamiento en el bar “El Templo del amor”, ubicado en el barrio Montes, por el presunto hurto de energía eléctrica.

El operativo contó con la participación del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), personal de la Policía Nacional y técnicos especializados de Air-e Intervenida. Durante la inspección se halló una acometida subterránea ilegal que suministraba energía al establecimiento, dedicado a la venta de bebidas embriagantes, servicio de habitaciones y shows en vivo.

De acuerdo con la compañía, este negocio —ubicado en la carrera 26B con calle 39— es reincidente, pues en varias ocasiones anteriores ha sido detectado con conexiones fraudulentas para evadir el pago real del consumo eléctrico. En el procedimiento fue capturada una persona por el delito de defraudación de fluidos.

La pérdida de energía ocasionada por la conexión ilegal se estima en 35 millones de pesos, mientras que la deuda acumulada del bar asciende a 448 millones de pesos.

Air-e Intervenida recordó que el artículo 256 del Código Penal contempla penas de hasta seis años de prisión y multas de hasta 150 salarios mínimos por el delito de defraudación de fluidos.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con el hurto de energía, práctica que afecta la prestación del servicio y representa un grave riesgo para quienes manipulan de manera ilegal las redes eléctricas.

Finalmente, la empresa destacó el trabajo conjunto entre su área de Seguridad, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación para combatir este delito y reforzar los operativos contra el fraude eléctrico en la región.