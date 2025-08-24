La empresa Air-e informó que para este lunes se ejecutarán trabajos eléctricos en un sector del barrio Limoncito, en el norte de Barranquilla, por lo que se presentarán cortes de energía en la zona.

La interrupción del servicio eléctrico se efectuará en la en la carrera 75A con la calle 65A, entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Por otra parte, otros cortes de energía tendrán lugar en el sector de la carrera 23 con calle 2C, en Villa Campestre, por labores de adecuación eléctrica.

Los cortes de energía en esta zona se desarrollarán en el horario de 8:13 de la mañana a 3:55 de la tarde.

La compañía reafirmó su compromiso con el mejoramiento de la red eléctrica del departamento.