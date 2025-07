La viceministra de Transporte, Liliana Ospina hizo presencia este martes en la ciudad de Barranquilla para cumplir con una jornada de socialización del cobro de valorización con los alcaldes y gobernadores de la zona de influencia entre Barranquilla y el Atlántico.

De acuerdo con la funcionaria, el objetivo del Gobierno es cumplir con las medidas cautelares proferidas por el Tribunal del Atlántico para reactivar el cobro.

“Estamos surtiendo todo lo que nos pidió el juez en el marco de la medida cautelar para que a través del auto que levante la medida podamos hacer la efectiva aplicación del instrumento de valorización. Lo otro que se nos pide es recaudar el billón de pesos esperado y definir la ruta de inversión de los recursos, los cuales no tienen la obligación de ser invertidos en el Caribe, pero la directriz es hacerlo en el área de influencia”, comentó.

Agregó, además, que “uno de los pedidos del presidente Petro fue darle prioridad al proyecto del Tren del Caribe, porque porque tendría más impacto en toda la región”.

Con respecto a esto, Rachid Nader, secretario jurídico de la Gobernación del Atlántico, mencionó que: “se le debería dar prioridad a proyectos dentro del Caribe como el corredor B/quilla-Magdalena, el corredor portuario de Soledad, así como otros aspectos de materia tributaria que no están claros en la normativa del cobro”.

De igual manera, una secretaría jurídica del municipio de Santa Catalina pidió devolver la inversión a toda la gente de esta zona.

“Hay solo unos cuantos predios de nuestro territorio que están dentro del cobro, pero no dejan de ser usuarios que no cuentan con la capacidad de pago y que además no cuentan ni con servicios básicos, y que ahora les piden pagar un recaudo que no iría para el progreso de sus vías”.