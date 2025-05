Desde Barranquilla, en medio de un foro que se llevó a cabo este lunes en la Universidad de la Costa, la periodista y actual precandidata presidencial, Vicky Dávila, lanzó un contundente mensaje a los jóvenes y a la ciudadanía en general de la capital del Atlántico por la consulta popular que trata de promover el gobierno de Gustavo Petro.

De acuerdo con Vicky, no puede haber retaliaciones con los gobiernos locales por el fracaso de esta misma y de los próximos cabildos abiertos en las diferentes ciudades del país.

“No es posible que un gobierno central le corte el presupuesto a la gobernadora del Valle porque se hundió la consulta popular, como si fuera culpa de ella, son miles de habitantes los que exigen una solución de parte del gobierno, esto no se puede manejar como una extorsión , hay que cambiar las cosas, se tiene que trabajar con las autoridades locales sin venganza”, indicó.

Agregó, además, que en el caso de Barranquilla los ciudadanos locales tienen que ser consecuentes y devolver las ‘malas jugadas’ que le hecho el gobierno central a su ciudad.

“La verdad es que este Gobierno no quiere a Barranquilla, les han quitado proyectos importantes como los Panamericanos, el Foro Global de Migración entre muchos otros, y no pueden pretender venir a realizar un cabildo abierto por una consulta popular a la ciudad y conseguir apoyo de la gente, no hay sentido. Nos quieren imponer un proyecto socialista encabezado por Petro y esperemos que no pase”, comentó.

La reconocida periodista fue enfática también en que el Congreso de la República hizo bien en hundir la consulta popular, pero que hay que buscar respaldo para los trabajadores del país.

“El Congreso hizo lo que tocaba, hundió la tal consulta populista, que no era más que el deseo del gobierno que utilizar esa plata, casi un millón de pesos para la campaña, para quedarse en el 26 con ese proyecto político destructivo. Los congresistas hicieron bien, pero ahora tienen un compromiso que es cumplir con los trabajadores, para que les den beneficios que perdieron, que los puedan recuperar, pero sin destruir la empresa, y sin destruir el empleo formal”, manifestó.

Cabe resaltar que durante el foro de Unicosta participaron varios estudiantes de la alma mater, quienes consultaron a la actual precandidata presidencial sobre temas de interés general como la transición energética, la inseguridad y la autonomía de las regiones.

