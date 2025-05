Más de 100 agentes educativos de Barranquilla se encuentran en un proceso de formación basado en la creatividad, la flexibilidad, el liderazgo y la colaboración, dentro de la iniciativa Puerta de Oro de la Innovación Educativa.

La estrategia, liderada por United Way Colombia en alianza con la Alcaldía de Barranquilla, se articula con la solución Fortalecimiento IE, actualmente en su primer año de ejecución.

Este programa trabaja con líderes de primaria básica de 14 instituciones educativas oficiales de la ciudad, donde ya se están poniendo en práctica los prototipos creados para responder a las necesidades reales del entorno escolar barranquillero.

La jornada cuenta con la presentación de los prototipos pedagógicos diseñados a partir de los desafíos asumidos durante la formación. Según Carmen Elena Díaz, líder Regional Caribe, “Desde United Way Colombia, creemos firmemente que la educación es la clave para transformar realidades. Con esta iniciativa de Fortalecimiento IE, en alianza con la Alcaldía de Barranquilla, buscamos que cada institución educativa se convierta en un espacio donde se viva la cultura de la innovación, la creatividad y se fortalezcan las competencias del siglo XXI en los docentes y que esto logre incidir en las habilidades que nuestros niños, niñas y jóvenes necesitan para liderar el futuro”.

Durante el desarrollo de esta ruta de innovación, los docentes asumieron el reto de convertirse en agentes de cambio dentro de sus instituciones, explorando nuevas metodologías y dinámicas de enseñanza para impactar de manera directa a 240 maestros y, de forma indirecta, a más de 6.600 estudiantes de primaria. La experiencia ha generado una profunda reflexión sobre el rol del maestro en la escuela del siglo XXI.

“Con estas iniciativas llevamos herramientas a nuestras aulas que permiten desarrollar habilidades clave para el presente y el futuro de nuestros estudiantes”, señaló José Carlos Luna, docente de la IE Manuel Elkin Patarroyo, quien destacó el valor de aplicar enfoques innovadores que conectan con las realidades de los niños y niñas en el contexto barranquillero.

United Way Colombia reitera con este proyecto su compromiso para impulsar una cultura de innovación educativa que no solo transforme las prácticas de aula, sino que fortalezca el ecosistema pedagógico a largo plazo. La Puerta de Oro, en esta ocasión, no es solo una metáfora de progreso: es una realidad que comienza a abrir caminos hacia una educación más relevante, creativa y transformadora.