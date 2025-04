Los más reconocidos y experimentados expertos del sector energético, con especialización en gas natural a nivel nacional e internacional, se reúnen en Barranquilla para analizar la actual situación que atraviesa el país.

En este evento, que por segunda ocasión se realiza en la ciudad —el anterior se cumplió en 2023—, también se darán cita los más importantes representantes de la cadena de valor del sector energético y gasífero.

Luz Stella Murgas, presidente de Naturgas, en diálogo con EL HERALDO, destacó la importancia de realizar este Congreso en Barranquilla por su interés en materia energética.

Además, la líder gremial señaló que es necesario llevar las conversaciones al territorio para mostrar el desarrollo de los proyectos y el potencial que tiene la costa Caribe.

¿Cuáles son los temas prioritarios en la agenda del congreso de este año?

El objetivo de la versión 27 del Congreso Naturgas es compartir la visión sobre el papel que juega el gas natural, especialmente desde la perspectiva de los países del Sur Global. Creo que tenemos que atrevernos a discutir sobre la multiplicidad y la diversidad que se tiene sobre la lectura y las experiencias en relación con los temas energéticos para construir los siguientes pasos.

El gran objetivo es mantener una conversación para los países en vías de desarrollo y, más allá de los casos puntuales, hablar del gran desafío como lo es la seguridad energética para Colombia. Hablar de los grandes desafíos en torno a la pobreza energética. También, por supuesto, reconocer cuáles son los verdaderos cambios que se han realizado en materia de la lucha contra el cambio climático.

Este espacio permitirá hacer un balance de la transición energética para saber qué regiones van adelante, qué regiones van más atrasadas y, respecto a las buenas prácticas, ver cómo pueden construirse nuevas ideas encaminadas a hacer políticas públicas que nos permitan materializar los objetivos de país frente a la transición energética.

También se hablará sobre la inteligencia artificial porque para ello se va a requerir energía.

¿Quiénes serán los invitados especiales en esta versión?

Entre los invitados especiales tendremos a Magatte Wade, directora del Centro para la Prosperidad Africana, que es la principal organización del Centro de Pensamiento Africano. La idea es tener con ella una conversación en torno a los temas de pobreza energética y cómo podemos abordar los problemas sociales y cómo superar esa pobreza que es común en los países del Sur Global.

El otro invitado es el eurodiputado Nicolás González Casares. Él es representante del Partido Socialista Obrero Español en el Parlamento Europeo. La idea de conversar con él es cómo ha abordado desde Europa los temas de seguridad energética, cómo ve Europa con la llegada del presidente Trump ahora los temas de energía, teniendo en cuenta que Europa está deteniendo el gas natural licuado a Estados Unidos.

Un tercer invitado es Carlos Pascual, quien es vicepresidente senior para geopolítica y asuntos internacionales, fue embajador de Estados Unidos en Ucrania y de los Estados Unidos en México, y además fue embajador del evento de energía más grande e importante del mundo.

Además, tendremos una agenda académica nutrida con representantes de la academia, de los gobiernos locales y nacionales, de organizaciones nacionales e internacionales; contaremos con líderes gremiales que representan a los hogares de casa, a los restaurantes, a los centros de gas natural y, por supuesto, la idea es tener una comunicación nutrida.

Vamos a tener, por supuesto, la visión de las ciudades energéticas; vamos a contar con el alcalde Alejandro Char, el alcalde Federico Gutiérrez y el exalcalde de Aberdeen (Escocia).

Otro tema que se abordará en el congreso es la perspectiva de país desde la óptica de los medios de comunicación. Erika Fontalvo, directora de EL HERALDO, va a integrar esta conversación y creo que nos va a dar una luz, una visión distinta a la que estamos acostumbrados.

¿Hay riesgo a corto y mediano plazo de escasez de gas en el territorio nacional?

Desde el año 2023 hemos alertado respecto a la escasez de gas natural local en firme. Hemos dicho que no es suficiente para abastecer la demanda no térmica del país en este año y en los próximos años.

Y que esta situación, con el ánimo de priorizar el cilindro y evitar interrupciones en el servicio, nos obligó a tener que tomar fuentes de gas importado a las fuentes locales.

Tal cual como lo habíamos venido alertando, a partir del primero de diciembre del 2024, los hogares colombianos, los vehículos, los comercios y las industrias comenzaron, por primera vez, después de casi cinco décadas, a consumir gas importado para abastecer la demanda.

Así las cosas, lo que vemos en los próximos años es que ese faltante se va a incrementar porque no hemos sido capaces, como país, de anticipar y acelerar el potencial de gas natural que existe en áreas continentales y en el mar Caribe.

La verdadera seguridad energética de Colombia está en desarrollar ese potencial para reducir la dependencia de gas importado, recuperar la soberanía energética y así garantizar el suministro a precios asequibles, como lo hemos venido haciendo desde hace muchos años para todos los colombianos.

¿Importar o hacer más exploraciones? ¿Cuál es el futuro?

Que no nos quede duda de que la verdadera seguridad energética de Colombia está en anticipar y desarrollar los proyectos de exploración y producción en áreas continentales y en el mar Caribe, donde hemos identificado que hay potencial de gas. Pero la realidad en este momento es que, por la etapa de maduración de esos proyectos, que se han visto atrasados por temas sociales, de licencias ambientales, por tramitología y “permisología”, no tenemos y no contamos con el desarrollo de ese gas, de esas moléculas que hoy nos permitirían sustituir los faltantes de gas locales que tenemos.

¿Cómo los cambios regulatorios han afectado al sector?

Los cambios que recientemente ha hecho la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) han estado en torno a negar flexibilidad en la comercialización del gas local y del gas importado.

Estamos pendientes de un paquete regulatorio que homologue las condiciones de compra y venta de gas en Colombia con las condiciones del mercado internacional que buscan que se pueda comprar gas importado a más largo plazo para que se puedan obtener mejores precios.

Comprábamos gas para tres años porque estábamos en abundancia; llegamos a un momento de escasez y nos ha tocado ir a comprar gas importado para garantizar el servicio mes por mes. Necesitamos comprar gas importado con plazos mayores a un año para poder tener mejores precios en el mercado internacional y así impactar positivamente las tarifas.