Punta Astilleros, calificada como la mejor playa rural y sostenible del Atlántico, en jurisdicción del municipio de Piojó, comenzará un proceso de transformación para estar a la altura de las mejores del mundo dedicada a la contemplación y el bienestar.

Con este propósito, la gobernación del Atlántico realizó la mañana de este sábado la socialización del proyecto final de ordenamiento, el cual fue concertado con la comunidad durante cuatro mesas de trabajo previas que se desarrollaron en septiembre del año pasado.

Con la presencia de la comunidad, promotores turísticos y la Policía nacional, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, destacó la belleza de las playas y del potencial turístico del cual se van a beneficiar más de 10 familias que son propietarios de restaurantes y hostales.

Luego de varias mesas de trabajo con la comunidad se acordó que la playa estará destinada para que los turistas tanto nacionales como internacionales encuentren un lugar tranquilo en el que puedan contemplar del paisaje. “Este no será un lugar de turismo nutrido, bullicioso, con expectativas de diversión”.

Resaltó que este es nuevo nicho del mercado turístico que se puede explotar. “Si nosotros enamoramos, atraemos a la gente y es bien atendida, y tenemos todo lo necesario para poder atender a la gente como merece, vamos a tener cómo vivir durante muchas generaciones del turismo”.

El mandatario también habló sobre la participación por segundo año consecutivo para ser elegida una de las mejores playas rurales. El año pasado obtuvo el galardón a la mejor playa rural de Colombia y la octava a nivel internacional por vocación en salud y bienestar de acuerdo con el Ranking Mejores Playas 2024.

Turismo de bienestar

La playa Punta Astilleros se ha convertido, luego ser calificada entre las mejores del mundo por ser un espacio tranquilo y una belleza natural, en el lugar ideal para disfrutar del mar, la contemplación y el senderismo, siendo cada vez más visitada por turistas que buscan relajación y conexión con la naturaleza.

Durante las mesas de trabajo con la comunidad se acordó que las playas tendrían una intervención acorde a su vocación turística, por lo que se proyecta la construcción de senderos en madera que conectarán a los restaurantes con un gran kiosco de palma en el que atenderán a los visitantes.

Las obras, que comenzarán después de Semana Santa, contará con una plataforma que será un espacio dedicado a la contemplación del paisaje y para la práctica de yoga o de otras actividades propias de los turistas que buscan un lugar para descansar.

De acuerdo con el proyecto, el área para intervenir es de 2 kilómetros y contará con una red de pasarelas y tarimas, construidas con madera de alta resistencia a la humedad —eucalipto y campano— cocinas tradicionales y hostales que respeten las recomendaciones de los residentes de Punta Astilleros.

Fernando Tejera, alcalde de Piojó, resaltó los beneficios que tendrá la comunidad con realización de este proyecto turístico en estas playas que son reconocidas a nivel mundial como las mejores en zonas rurales.

Aseguró que gracias al ordenamiento de las playas los promotores turísticos, dueños de restaurantes y hostales contarán las adecuaciones necesarias para que el turista que llegue a Punta Astillero se sienta bien. “Queremos que el turista se vaya con la mejor imagen de nuestra playa. Estamos seguros que estas playas serán de clase mundial”.

Jorge Ávila, gerente de Plazas y Parques de la Gobernación, le explicó a la comunidad, que estaba atenta a cada detalle del proyecto, que el objetivo del ordenamiento de la playa es mejorar las condiciones de trabajo en Punta Astilleros conservando la esencia de playas rurales, de contemplación y bienestar.

Durante su intervención con los promotores turísticos los instó a prepararse a nuevos negocios que seguramente se van a generar por el tipo de turista que van a estar visitando este lugar.

El proyecto estará dividido en dos sectores, en uno está contemplado la zona gastronómica, por petición de los lugareños, se decidió que continuarán con sus cocinas tradicionales, sin embargo, serán adecuadas para diversificar su oferta y mejorar la atención a los turistas. En total, once negocios activos actualmente entre restaurantes y hostales.

“En total son, digamos, 12 tipos de accesos que vamos a construir con estas características que lo que permite es que estos operadores hostales sigan operando desde su espacio privado con unas mejores condiciones para los visitantes de la playa que puedan disfrutar de este maravilloso entorno natural”, dijo Ávila.

El otro componente de la intervención es el servicio permanente en materia de mantenimiento y limpieza de la playa.

Marisabella Romero, secretaria de Desarrollo Económico del Atlántico, indicó que a través de mesas de trabajo y con el apoyo del Sena se capacitará a los dueños de negocios en orientación turística, calidad en el servicio y atención al cliente.

“La utilización de herramientas tecnológicas será vital para que puedan construir una marca propia, para que puedan hacer aquí una gran comunidad turística y disfrutada para el mundo”, mencionó.

Dijo además, que se fortalecerá la seguridad de la zona y se dotará al personal con equipamiento necesario para garantizar una experiencia turística segura y de calidad.

Mayor número de turistas

El coordinador de Desarrollo Económico y Turístico de Piojó, Maximiliano Rivaldo, aseguró que desde que la playa a apareció registrada en las mejores 10 rurales del mundo, en el puesto 8, en el 2024, se disparó la presencia de turistas, pues se pasó de un promedio de 1.000 al año 12.300. “En la primera semana de enero pasado aquí se recibieron 3.300 turistas. El año pasado hubo estadía de 467 turistas provenientes de Canadá, España y Estados Unidos”, indicó.

Desde la comunidad

Patricia Redondo es administradora de uno de los hostales que funciona en el este sector y aseguró que este proyecto lo estaba esperando desde hace muchos años: “Estamos muy contentos porque ya esto va a ser un hecho, estamos seguros que van aumentar el número de turistas a las playas”.

La profesora Fabiola Villanueva, visiblemente emocionada, afirmó: “Después de tantos años, por fin vemos cómo este sueño se hace realidad”. También se refirió a la responsabilidad que tendrá la comunidad para mantener las playas limpias. “El compromiso de nosotros como comunidad y como operadores turísticos es que nosotros invitamos al turista, le ofrezcamos un buen servicio y que la playa también limpia en todo momento” afirmó la también operadora turística y líder cívica de la vereda Punta Astilleros.