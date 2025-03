Con una gran dosis de optimismo los residentes, peatones y conductores ven el avance de las obras del intercambiador vial de la avenida Circunvalar a la altura de la carrera 43, que beneficiará a los más de 80 mil usuarios que a diario transitan por esta importante arteria vial, incluyendo los residentes del complejo residencial Alameda del Río y de Miramar.

De acuerdo con la Alcaldía de Barranquilla, el intercambiador vial presenta avances en la ejecución del puente en sentido norte-sur en el que se han construido 24 pilotes, tres zapatas correspondientes a los apoyos 2, 3 y 4, y las columnas de los apoyos del 1 al 5.

Asimismo, se han ejecutado las vigas cabezales de los apoyos 1, 2, 4 y 5 y se han construido 4 vigas postensadas prefabricadas.

Por otra parte, en el puente, en sentido sur-norte, se han construido 25 pilotes, las columnas de los apoyos 1 y 5, y se ha realizado la excavación de las zapatas de los apoyos 2, 3 y 4, informó el Distrito.

Esta obra, liderada por el alcalde Alejandro Char, que inició en septiembre de 2024, tiene como objetivo optimizar el tráfico vehicular, reducir los tiempos de desplazamientos y además mejorar la conectividad entre diferentes zonas de la ciudad.

Otras de las obras complementarias que van a buen ritmo según la administración distrital son la subterranización de redes de media tensión, la construcción de redes de alcantarillado, y además la conformación de las zonas de aproximación del puente norte-sur.

Usuarios destacan avance

“La obra va muy bien, yo veo que eso avanza muy rápido”. Asegura Anselmo Villa. Él como cientos de residentes del sector ha tenido que sufrir en carne propia las dificultades de movilidad para entrar y salir de los conjuntos habitacionales.

Señala que, aunque la movilidad en horas pico es una “tortura”, espera que para julio al menos el tramo norte-sur esté listo. Para este ciudadano, el beneficio no solo será una mejor movilidad sino también la valorización del sector. “Eso me pone muy contento, porque estoy seguro de que toda esta zona se va a valorizar” expresó.

Carmen Guevara, otra residente del sector también ve con mucha esperanza que pronto se terminen los trabajos de construcción. “La obra va adelantada, nos ha ocasionado bastante congestión vehicular, pero veo que están trabajando a toda marcha, por lo que veo creo que de aquí a julio va a estar lista una parte del tramo del puente de norte a sur”, manifestó.

No solo los residentes del sector esperan la terminación de las obras, Juliet Barrios, trabajadora de un centro comercial de la zona, quien también destaca el avance de los trabajos pese a los trancones que ha tenido que soportar en los últimos meses para llegar a su lugar de trabajo, no ve la hora para que los puentes estén listos para movilizarse con más facilidad. “Yo he visto que ha avanzado bastante, antes de trabajar para estos lados pasaba por aquí y veía todo como lento, pero ahora veo que han levantado muchos muros”.

Más orientadores viales

Para el taxista José Caicedo, la obra sí está avanzando mucho, pero la congestión vehicular que se forma en el sector, sobre todo en horas de la mañana y en la tarde, es un “caos, son unos trancones a morir”.

Para él, lo que faltan son más orientadores de movilidad sobre todo en las horas pico, “los trancones llegan hasta la carrera 46 y hay tramos que están todos reventados”, sostuvo el conductor.

EL HERALDO, durante un recorrido por el sector en donde se ejecutan las obras de construcción, pudo constatar que la mayoría de los conductores respetan el semáforo y la zona peatonal. Sin embargo, como lo señaló José Sarmiento, un residente de Alameda, en las horas de la noche, en especial, las motos y algunos vehículos no respetan el semáforo ni a los reguladores. Coincide en que se necesitan más orientadores, especialmente en las mañanas, “a esa hora hay más carros saliendo de los conjuntos residenciales intentando salir a la Circunvalar, señaló.