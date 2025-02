El recorrido turístico por los lugares representativos de Shakira sigue en marcha. Cada vez más, fanáticos internacionales de la artistas arriban en lugares emblemáticos como su estatua en el Malecón; la antigua casa en la que vivió ubicada en El Limoncito, y el colegio en donde estudió de pequeña, Colegio La Enseñanza.

A este último lugar llegó una pareja panameña que visita por primera vez la ciudad. Se trata de Rubi Rosas y su pareja, quien le daba indicaciones de cómo posar frente a la fachada de la institución.

“íbamos camino a la Fundación Pies Descalzos, pero el conductor nos sugirió que mejor nos llevaba al lugar en donde estudió”, sostuvo la panameña.

Como cada fiel seguidor barranquillero e internacional de la cantante, Rubi tiene una conexión especial con Shakira, lo que la motivó a trasladarse a la ciudad que la vio crecer.

“Sentí curiosidad por venir, porque no es solamente el hecho de que sea una artista, sino que ella es una persona profesional y muy inteligente. Yo soy educadora y todo lo relacionado con la enseñanza me llama mucho la atención. Entonces, por eso también iba hacia Pies Descalzos (...) Estoy aprovechando el momento para visitar todas las cosas que tengan que ver con ella”, dijo la extranjera de 42 años.

Y, como la gran mayoría de fanáticos, Rubi espera de Shakira un gran concierto: “espero un súper concierto, por supuesto. La he estado siguiendo a través de las redes sociales y he visto que en los demás países lo ha hecho súper bien. No me espero menos de ella. Es ella, y supongo que todo va a ser fenomenal”.

Finalmente, esta pareja no ocultó su conformidad con la ciudad: “Barranquilla es espectacular. Es muy turística, y las personas son muy alegres y serviciales. Hasta el momento nos ha ido súper bien”.

Orgullo La Enseñanza

Por otro lado, Samantha Meisel, es egresada de este colegio. La joven de 18 años manifiesta con alegría que se siente orgullosa de haber estudiado en la misma institución que Shakira. La pequeña Meisel la verá este viernes en concierto y no reprime su emoción.

Johnny Olivares Fanáticos de Shakira en Colegio La Enseñanza

“Me encanta Shakira y admiro su forma de ser. Me encanta cómo canta y cómo se expresa en sus canciones, son las más emocionantes del mundo. Y ahora está más empoderada que nunca”, declaró.

Meisel no olvida las historias que sus profesores le contaban acerca de Shakira en su escuela, lo que la hace sentir un vínculo más cercano con la cantante.

“Profesores que ya llevaban tiempo nos contaban que ella cantaba mucho aquí y que tenía su grupo de música. A veces vienen bastante egresadas de su promoción y también las madres comparten mucho con Shakira, pues cuando visita, ellas salen y la saludan, pero por lo general eso sucede cuando no estamos nosotras en el colegio”, recordó la adolescente.