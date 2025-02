En su primera fecha de regreso a casa, tras 19 años de espera, la barranquillera hizo vibrar a toda su manada con un espectacular show que combinó desde sus clásicos hasta sus canciones más actuales para quienes han crecido con ella, como lo aseguró al empezar su presentación.

“Estoy muy feliz de estar aquí en casa, en mi casa. Es un sueño hecho realidad cantar entre los míos. Mis familias, mis hijos, mi madre y cantar para ustedes que me vieron crecer y para los que crecieron conmigo también. No hay nada como cantar en casa y definitivamente no hay mejor encuentro que el de una loba con su manada barranquillera. Esta noche somos uno”, expresó la artista.

En 2006, Shakira se presentó en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez en medio de su tour ‘Fijación oral’ cuando la barranquillera interpretó el clásico ‘Te olvidé' en compañía del Joe Arroyo. Esta vez, a las 11:00 PM, la hija eterna de la arenosa gritó “En Barranquilla me quedo” y, al ritmo de la salsa, bailó en compañía de el pianista Chelito De Castro.

