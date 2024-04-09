Los campesinos cumplieron la cita de esta madrugada para bloquear las vías del departamento.

Desde los bloqueos en la vía Cordialidad, a la altura de Pital de Megua, Baranoa, Jaime Hernández, miembro de Asoagro, manifestó que el plantón es en respaldo a la reforma agraria y los derechos de los campesinos.

'Estamos pidiendo por una reforma agraria que nos deje las tierras que nosotros trabajamos y una reforma pensional para que se dignifique la labor que hacemos por varios años en el campo', dijo.

A su turno, Nelson Bello, de Asofrugorcol, mencionó que el Gobierno nacional tiene que incluir al Atlántico en la reforma agraria.

'Hemos sido excluidos de la tenencia de tierras porque supuestamente en el Atlántico no hay productores campesinos, algo ilógico porque somos la despensa agrícola a nivel nacional', comentó.

