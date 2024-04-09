Los campesinos cumplieron la cita de esta madrugada para bloquear las vías del departamento.
Leer más: El reclamo de las víctimas del conflicto armado en el Atlántico y el Caribe
Le puede interesar: Siete firmas construirán 34 parques en Barranquilla
Lea también: En agosto comenzaría a funcionar el Centro Gastronómico de Puerto
Desde los bloqueos en la vía Cordialidad, a la altura de Pital de Megua, Baranoa, Jaime Hernández, miembro de Asoagro, manifestó que el plantón es en respaldo a la reforma agraria y los derechos de los campesinos.
'Estamos pidiendo por una reforma agraria que nos deje las tierras que nosotros trabajamos y una reforma pensional para que se dignifique la labor que hacemos por varios años en el campo', dijo.
{"titulo":"Zona portuaria de Barranquilla en alerta por invasión de lote","enlace":"https://www.elheraldo.co/barranquilla/por-quemas-e-invasion-de-lote-asoportuaria-pide-estar-alerta-en-la-zona-de-la-aleta-del"}
A su turno, Nelson Bello, de Asofrugorcol, mencionó que el Gobierno nacional tiene que incluir al Atlántico en la reforma agraria.
'Hemos sido excluidos de la tenencia de tierras porque supuestamente en el Atlántico no hay productores campesinos, algo ilógico porque somos la despensa agrícola a nivel nacional', comentó.
{"titulo":"Asociaciones campesinas preparan bloqueos en vías del Atlántico","enlace":"https://www.elheraldo.co/atlantico/una-nueva-jornada-de-movilizacion-por-parte-de-los-campesinos-para-este-martes-1084711"}
En ese sentidos, los campesinos aseguraron que se procedió al bloqueo también de la vía Oriental a la espera de una reunión con la Unidad de Restitución de Tierras.