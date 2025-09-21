El escenario del teatro de ópera parisiense, Théatre du Chatelet, será testigo de la versión 69ª de la gala del Balón de Oro en esta entrega a celebrar el lunes 22 de septiembre.

ONE DAY TO GO! See you tomorrow for the 69th Ballon d’Or Ceremony, presented by @qatarairways. #ballondor pic.twitter.com/jtYK2UyPlV — Ballon d'Or (@ballondor) September 21, 2025

El prestigioso galardón, impulsado por la revista France Football y el diario L’Équipe, reúne a 30 nominados en la categoría masculina y femenina, además de premiar a los mejores entrenadores, arqueros (Trofeo Yashin), jóvenes talentos (Trofeo Kopa) y clubes de la temporada.

En los días previos a la nominación el foco de atención lo acapara la disputa por el título entre Ousmane Dembélé (PSG) y Lamine Yamal (FC Barcelona), la ausencia de un predilecto favorito mantiene abierta la posibilidad de un desenlace de sorpresa para los espectadores.

Los 30 escogidos

100 periodistas de los países mejor posicionados en el ranking FIFA serán los encargados de votar de por el nuevo portador del título del mejor futbolista del mundo, mientras que el Balón de Oro femenino contará con 50 jurados.

Para esta edición 2025, se unieron a la elaboración del ranking el ex futbolista portugués Luis Figo (ganador del Balón de Oro en el 2000) y el DT italiano Fabio Capello, ganador de la Champions League en 2004 con Milán.

Entretanto, las candidatas al Kopa femenino, que se entrega por vez primera, figuran la colombiana del Madrid Linda Caicedo.

Los criterios para la elección se basan en tres aspectos: rendimiento individual, logros colectivos y espíritu deportivo.

Cada uno de los periodistas elegidos debe emitir 10 votos que reparte puntos: 15 unidades para el 1°, 12 para el 2°, 10 para el 3°, 8 para el 4°, 7 para el 5°, 5 para el 6°, 4 para el 7°, 3 para el 8°, 2 para el 9° y 1 para el 10°. Aquel que sume más puntos, será el ganador.

Entre los candidatos masculinos figuran nombres como Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinicius Jr., Jude Bellingham y Lautaro Martínez.

El evento también entregará distinciones como el Trofeo Kopa, reservado para los mejores Sub-21 y definido por ex ganadores del Balón de Oro; el Trofeo Yashin al mejor arquero del año; y los premios a los entrenadores y equipos más destacados de la temporada.

Horarios y transmisión

21:00 (España y Francia)

16:00 (Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay)

15:00 (Venezuela, Bolivia, Miami)

14:00 (Perú, Colombia, Ecuador)

13:00 (México)

Ballon d'Or all over the world! 🌍



From where will you watch the 69th Ballon d’Or Ceremony, presented by @qatarairways? #ballondor pic.twitter.com/yR3EhudoEG — Ballon d'Or (@ballondor) September 21, 2025

La ceremonia será transmitida por TNT Sports, ESPN, Movistar+, MAX, CBS Sports y TUDN.

