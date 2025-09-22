París amaneció con fútbol, pero este lunes se vistió también de reguetón. En el majestuoso Teatro del Châtelet, donde cada año se corona al mejor jugador del planeta, un colombiano de apenas 25 años escribió su propia página dorada.

Blessd, nombre artístico de Stiven Mesa Londoño, fue el encargado de inaugurar la 69ª ceremonia del Balón de Oro, convirtiéndose en el primer artista latino en abrir la gala más importante del fútbol mundial.

Con traje negro impecable, gafas oscuras y acompañado de un piano, Blessd interpretó Condenado al éxito II, un tema cargado de confesiones sobre los sacrificios, la presión y el vértigo de alcanzar los sueños. Una canción idónea para ese instante, pues retrata a un joven artista que, tras recorrer un camino de lucha, se alzó ante casi 2.000 invitados, entre ellos las máximas figuras del deporte.

“Representar a los latinos, a mi país y a todos los soñadores en el Balón de Oro no solo es un honor, es un sueño cumplido”, dijo el cantante en un mensaje difundido por su disquera.

Más tarde, en sus redes sociales, publicó unas fotografías con un sentido mensaje de gratitud a quienes, junto a él, construyeron este sueño.

“Todo se nos dio. ¿Quién lo iba a pensar? Sirvieron los rosarios de mi abuelita al rezar. Estamos bendecidos y seguiremos abriendo puertas para Latinoamérica y el mundo. Orgulloso de llevar mi bandera, orgulloso de ser latino y orgulloso de ser colombiano”, expresó el artista.

No es la primera vez que la gala abre sus puertas a la música: en 2022 el tenor Andrea Bocelli emocionó con Nessun Dorma y en 2024 el nigeriano Rema puso a bailar con Calm down. Pero esta vez, la vibra fue distinta: un latino en el escenario mayor del fútbol, cruzando mundos que hasta hace poco parecían lejanos.

Más allá de la música, Blessd también ha tejido vínculos con el deporte al convertirse en uno de los dueños más jóvenes de clubes profesionales en Europa, con inversiones en el Conquense de España y el Vendsyssel FF de Dinamarca. Un pie en la tarima y otro en el césped, como si su historia se empeñara en unir pasiones.

Lleva su música a Europa

Blessd confirmó el 16 de septiembre su primera gira por Europa, que incluye siete presentaciones en cuatro países, entre el 25 de noviembre y el 5 de diciembre.

El anuncio marca un hito en la carrera del cantante de Medellín, que a sus 25 años se prepara para conquistar un mercado cada vez más receptivo a los sonidos latinos. Hasta ahora, su trayectoria internacional se había enfocado en América, con giras en Colombia, Latinoamérica y una presencia creciente en Estados Unidos, donde actualmente cumple con las últimas fechas de su tour.

La incursión europea representa un paso estratégico que refuerza su expansión global. “Es un sueño cumplido llegar con mi música al viejo continente. Sé que muchos latinos y europeos me han estado esperando y quiero que estas fechas sean inolvidables”, señaló el artista en un comunicado.

El antioqueño ahora busca abrirse camino en ciudades donde el género urbano latino tiene cada vez más espacio en festivales, clubes y escenarios de gran formato.