La ubicación de pareja en tiempo real se ha convertido en una de las herramientas digitales más usadas en contextos cotidianos: desde confirmar que alguien llegó bien a casa hasta coordinar encuentros en ciudades congestionadas o acompañar trayectos largos a distancia.

Le puede interesar: Nokia 1100: por qué el celular más famoso de los 2000 vuelve a ser tendencia y cuánto vale hoy

Lejos de trucos ocultos o métodos invasivos, las principales aplicaciones móviles incorporan funciones oficiales que permiten compartir la localización exacta de forma temporal y con consentimiento, lo que ha impulsado su popularidad entre parejas, amigos y familias.

Este tipo de opciones, disponibles en plataformas de uso masivo como WhatsApp, Google Maps e Instagram, forman parte de una tendencia tecnológica asociada al entretenimiento digital, la vida social y la hiperconectividad. Su uso se ha normalizado tanto que hoy es común enviar la ubicación como parte de una conversación casual antes de una cita, un concierto o una salida nocturna.

¿Cómo conocer la ubicación de una persona desde WhatsApp?

Dentro del ecosistema de Meta, WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas para compartir ubicación de pareja o familiares. La función permite enviar tanto una localización puntual como la ubicación en tiempo real durante un periodo determinado.

Vea aquí: No debe rechazar las llamadas spam porque es un error potencial: conteste pero no diga esta palabra

El usuario solo debe abrir el chat del contacto, tocar el ícono de adjuntar y seleccionar ubicación. A partir de ahí, la app ofrece la opción de compartir la localización durante 15 minutos, una hora u ocho horas. Durante ese lapso, el receptor puede seguir el desplazamiento directamente desde la conversación.

Una de las claves de esta herramienta es el control: quien envía la ubicación puede detenerla en cualquier momento. Esta característica ha sido destacada por la propia compañía Meta como un mecanismo de privacidad y seguridad digital. Más detalles sobre esta función pueden consultarse en el centro de ayuda oficial de WhatsApp.

¿Cómo conocer la ubicación de una persona desde Google Maps?

Google Maps también permite compartir ubicación en tiempo real y es especialmente popular para viajes largos o desplazamientos en carretera. A diferencia de WhatsApp, esta función está integrada directamente en la app de mapas y se activa desde el perfil del usuario.

Lea también: El electrodoméstico que más consume energía en el hogar y sorprende a muchos

La localización puede enviarse a contactos vinculados a una cuenta de Google o mediante un enlace que se comparte por otras aplicaciones de mensajería. Incluso si el receptor no tiene Google Maps instalado, puede acceder a la información desde el navegador.

Esta opción resulta útil para quienes desean otorgarle a otra persona la posibilidad de monitorear un recorrido completo, estimar tiempos de llegada o verificar desvíos. Google explica el funcionamiento de esta herramienta en su página de soporte oficial.

¿Cómo conocer la ubicación de una persona desde Instagram?

En el terreno del entretenimiento digital y las redes sociales, Instagram también se sumó a la tendencia de compartir ubicación. La plataforma permite enviar la localización en tiempo real a través de mensajes directos, con una duración máxima de 59 minutos.

Le sugerimos: Far Cry 3 recibe actualización para consolas modernas y ahora funcionará a 60 FPS, anunció Ubisoft

La función se activa dentro del chat, al pulsar el ícono de más y seleccionar ubicación. Una vez enviada, la localización se actualiza automáticamente hasta que finaliza el tiempo o el usuario decide detenerla antes.

Por su límite temporal, esta opción suele utilizarse para citas, reuniones rápidas o recorridos cortos. Instagram ha señalado que la función se desactiva de forma automática, lo que reduce el riesgo de compartir información más allá de lo necesario.

¿Por qué compartir ubicación es una tendencia en auge?

La ubicación de pareja no solo responde a temas de seguridad. También se ha integrado a dinámicas sociales propias del entretenimiento urbano: festivales, conciertos, salidas nocturnas o viajes improvisados. En escenarios concurridos, compartir la localización evita confusiones y facilita los reencuentros.

En otras noticias: ¿Qué hacen los cibercriminales con la información que roban?

Además, en contextos de riesgo o desplazamientos en solitario, enviar la ubicación a una persona de confianza puede agilizar la ayuda ante cualquier eventualidad. Especialistas en tecnología y seguridad digital coinciden en que estas funciones, bien utilizadas, fortalecen la comunicación y reducen la ansiedad asociada a la distancia.

Eso sí, todas las plataformas insisten en un punto clave: el uso debe ser voluntario y consciente. El usuario decide a quién, cuándo y por cuánto tiempo comparte su ubicación, manteniendo siempre el control sobre sus datos personales.

Privacidad y uso responsable

Aunque estas herramientas son legales y están diseñadas para el uso cotidiano, expertos recomiendan revisar periódicamente los permisos de las aplicaciones y evitar compartir la ubicación con contactos no confiables.