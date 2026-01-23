Las llamadas no deseadas o ‘spam’ son muy comunes y generan molestia en la mayoría de casos, pero además despiertan sospechas por el riesgo de posibles fraudes o intentos de engaño, lo que ha llevado a que muchos usuarios las perciban como una amenaza constante y no las contesten.

Con la llegada de la inteligencia artificial, este problema ha evolucionado en vez de disminuir, sin embargo, se han impulsado regulaciones y herramientas para contenerlas y proteger al usuario.

Estas llamadas comerciales, conocidas popularmente como spam, se caracterizan por la insistencia de empresas que buscan promocionar productos o servicios poco relevantes para el usuario, incluso con un interés nulo.

Ante la insistencia de estos contactos, la reacción más común suele ser ignorar o colgar de inmediato, no obstante, expertos señalan que en determinados escenarios, esto podría resultar contraproducente.

Así debe responder a las llamadas spam

De acuerdo al Eleconomista.com, la estrategia más efectiva frente a este tipo de llamadas consiste en responder con rapidez y de forma clara. No es necesario contestarle feo al operador o dar explicaciones, sino mantener un tono respetuoso con la persona que realiza la llamada.

Estos sistemas no se limitan a identificar si alguien responde, sino que evalúan múltiples variables para definir su comportamiento posterior, según el portal. Por ello, los expertos aconsejan evitar respuestas afirmativas simples, como decir “sí”, ya que la voz podría ser grabada y utilizada indebidamente para aparentar consentimientos que nunca existieron.

Se recomienda atender con cautela, ya que esto puede ser más útil que ignorar la llamada. Expresiones cortas y neutrales como “dígame”, seguidas de frases contundentes como “¿de dónde consiguió este número?”, “no estoy interesado” entre otras, reflejan una postura poco atractiva para campañas comerciales y descartarán su número.