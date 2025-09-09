WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más popular del mundo porque mantiene a millones de personas en contacto cada día.

Se caracteriza por adaptarse a las necesidades cambiantes de sus usuarios. En esta ocasión, una de sus funciones menos exploradas está llamando la atención.

Y es que hay la posibilidad de utilizar la app como un espacio privado para guardar notas, recordatorios e ideas. Al abrir un nuevo chat y seleccionarse a sí mismo en la lista de contactos, el usuario puede enviarse mensajes que quedarán almacenados de manera segura y accesible en cualquier momento.

De esta manera, la persona puede transformar el chat en un bloc de apuntes digital al alcance de la mano. Este “modo agenda” permite registrar desde horarios y citas médicas hasta listas de compras, proyectos en curso o incluso frases motivacionales.

También admite guardar enlaces, imágenes, videos y documentos, lo que lo convierte en una herramienta útil tanto para la vida personal como para el trabajo.