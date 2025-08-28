WhatsApp, propiedad de Meta, anunció que desde el 1 de septiembre de 2025 dejará de ser compatible con varios modelos de teléfonos.

Esto será porque no cumplen con los requisitos técnicos necesarios para ejecutar sus últimas funciones.

La medida se enmarca en la política de actualizaciones periódicas de la plataforma, cuyo objetivo es mantener la seguridad, estabilidad y compatibilidad con los sistemas operativos más recientes.

A partir de la fecha indicada, WhatsApp solo podrá usarse en Android 5.0 (Lollipop) o versiones posteriores, iOS 12 o superior, KaiOS 2.5.0 o versiones posteriores (incluidos JioPhone y JioPhone 2).

Todos los celulares que funcionen con versiones anteriores quedarán excluidos de las actualizaciones. Esto significa que la app seguirá operativa en un inicio, pero sin mejoras ni parches de seguridad, lo que podría generar fallas de funcionamiento, vulnerabilidades y pérdida de acceso a nuevas herramientas.

Con este ajuste, WhatsApp busca que los usuarios puedan seguir disfrutando de una experiencia más segura y completa, aunque para muchos significará tener que renovar su dispositivo.

¿Qué dispositivos quedarán sin WhatsApp?

Apple (iOS)

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (primera generación)

Samsung (Android)

Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Galaxy Note 2

Galaxy Core

Galaxy Trend

Motorola

Moto G (1ª generación)

Droid Razr HD

Moto E (1ª generación)

LG

Optimus G

Nexus 4

G2 Mini

L90

Huawei

Ascend D2

Sony