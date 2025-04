La multinacional de tecnología Google ha abierto las inscripciones para varios cursos relacionados con temas de ciberseguridad, marketing digital y análisis de datos.

La iniciativa lleva por nombre ‘Crece con Google’, pues es una oportunidad que ofrece la empresa para que los usuarios puedan capacitarse en las competencias actuales en tecnología.

Asimismo, las personas que hagan el curso podrán “encontrar trabajo, progresar en sus carreras profesionales o hacer crecer sus negocios”. Y es que el programa ofrece una serie de programas de formaciones en línea, flexibles y diseñadas para adquirir habilidades valiosas.

Indicaron que los cursos disponibles son de inscripción gratuita y ofrecen certificados al terminar todos los ciclos de las lecciones. Si usted no tiene conocimiento previo de lo que quiere estudiar, no se preocupe, que no lo necesitará.

También ofrecerán oportunidades para becas tras completar la certificación correspondiente. Los cursos tendrán cronogramas flexibles que abarcan 6 meses con 10 horas a la semana que se pueden repartir según la preferencia y las condiciones de cada usuario.

Los usuarios podrán tomar el curso 100% en línea, por lo que no es necesario asistir a una ubicación personalmente y se pueden desarrollar desde casa.

Además, los certificados al terminar los cursos estarán disponibles tanto en español, como en inglés. Se pueden agregar a la hoja de vida y son reconocidos por varias empresas, instituciones y organizaciones.

¿Cómo inscribirse en los cursos de ‘Crece con Google’?

Puede entrar al portal oficial de ‘Crece con Google’ y elegir directamente el curso que más le interese y registrarse con su correo electrónico o con una cuenta de Google.

Una vez haya ingresado esta encuesta le pedirá información de una tarjeta de crédito o una cuenta PayPal a la cual hacer los cobros una vez se termine el periodo gratuito de prueba.

¿Cuánto cuesta cada curso?

Los cursos se están realizando en colaboración con la plataforma digital educativa Coursera y son gratis por los primeros 7 días.

Después de pasar, los siete días cobrarán 14 dólares cada mes hasta completar el curso y recibir el certificado correspondiente. La duración será de 140 horas.

¿Cuáles son los cursos disponibles actualmente en ‘Crece con Google’?