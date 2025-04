El fallecimiento de la actriz bogotana Sandra Reyes, célebre por su papel de la doctora Paula Dávila en la telenovela ‘Pedro El Escamoso’, dejó un profundo dolor y vacío en la televisión colombiana hace ya cuatro meses, exactamente el 1 de diciembre de 2024.

La actriz de 49 años, que participó en más de 30 producciones televisivas y cinematográficas, murió a consecuencia de un cáncer de seno, enfermedad que solo su círculo cercano conocía.

Cortesía Caracol televisión Sandra Reyes Robledo murió a los 49 años este domingo debido a un cáncer de mama.

Su compañero de set Miguel Varoni, con quien tuvo la oportunidad de protagonizar Pedro El Escamoso, reveló que debido a su fuerte conexión con la naturaleza y al estilo hippie que había adoptado en los últimos años, la bogotana decidió no combatir esta enfermedad luego de que le entregaran el diagnóstico.

El actor que le dio vida a Pedro Coral, reveló que Reyes descubrió su enfermedad poco después de finalizar las grabaciones de la secuela de la telenovela, ‘Pedro el escamoso: más escamoso que nunca’, en octubre de 2023. Mencionó que ella había empezado a experimentar algunos dolores, “no sabía lo que estaba pasando” y que se enteró tan solo un mes después de concluir el rodaje.

Sin embargo, el hijo de Sandra Reyes, llamado Gerónimo Paredes, contó en el programa ‘Expediente Final’ de ‘Caracol Televisión’ que ella sí se sometió a un tratamiento para superar el cáncer, pero no de manera convencional, sino a través de la medicina alternativa, con remedios “naturales”.

“‘Tengo una masa en el seno, voy a ir a tratarme, de la mejor manera, natural’, pero me lo dijo de la manera más normal posible, yo siempre lo tomé de una manera pues okay, como vamos a ir viendo cómo pasa, no fue como un shock al enterarme”, dijo el joven Gerónimo ante las cámaras.

Detalló que fue gracias a lo que su padre le enseñó sobre el “estoicismo” y la “antifragilidad” que pudo sobrellevar con actitud positiva el diagnostico de su madre.

“Es básicamente afrontar cualquier cosa que llega a tu vida de la mejor manera”, sostuvo Gerónimo.

Sandra Reyes nació el 31 de mayo de 1975 y a lo largo de su carrera se destacó por su talento, calidez humana y profesionalismo, atributos que la hicieron una de las actrices más queridas del público colombiano.

Además de su participación en Tres Milagros, la actriz dejó una huella imborrable en la televisión nacional, participando en diversos proyectos que marcaron la historia de la pantalla chica.