Los jóvenes Brayan Jordan, de 26 años, y Vladimiro Aguas Hernández, de 22, fallecieron en un aparatoso accidente de tránsito que se registró en la Troncal de Occidente, a su paso por el municipio de Los Palmitos, en el departamento de Sucre.

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El evento vial que involucró además al vehículo de carga pesada de placas KUN-211 se produjo a eso de las 7:00 de la noche del domingo 15 de marzo entre las poblaciones de El Bongo y El Piñal cuando los jóvenes que se desplazaban en una motocicleta colisionaron contra la tractomula, falleciendo de inmediato.

Los motociclistas, que son familia, regresaban a sus residencias en el municipio de Corozal, en el barrio Dios y Pueblo, cuando se produjo la fatal colisión porque al parecer intentaron sobrepasar el vehículo de carga pesada que transitaba en sentido contrario.