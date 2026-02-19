De cara a las elecciones legislativas de este 8 de marzo se llevó a cabo en Sucre una mesa de trabajo de la Comisión de Seguimiento Electoral con el fin de garantizar que la fiesta democrática se desarrolle en el marco de la tranquilidad y la transparencia.

Leer más: “No es una ayuda que nosotros estemos pidiendo”: UNGRD tras anuncio de EE. UU. sobre apoyo humanitario para damnificados de Córdoba

La reunión de las autoridades tanto civiles como de Policía, Ejército y Armada, así como de Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Personería de Sincelejo y delegados de la Registraduría en Sucre, se llevó a cabo en la sede de la Fiscalía General en la ciudad de Sincelejo.

Mileicy Barrios Chávez, secretaria del Interior de Sucre, sostuvo que realizan “un seguimiento riguroso a cada uno de los compromisos adquiridos, tanto por la gobernación como por los municipios, para garantizar que el proceso electoral se desarrolle en condiciones de transparencia, seguridad y legalidad. La prioridad del gobierno Departamental es asegurar que cada ciudadano pueda ejercer su derecho al voto con plenas garantías”.

Le puede interesar: Atacan contra la estación de Policía en Manaure, La Guajira e incineran una motocicleta de la institución

gobernación de Sucre/Cortesía

Además, en estos espacios, las autoridades tienen la oportunidad de anticiparse a los riesgos y fortalecer las acciones preventivas que permitan blindar el proceso democrático en el departamento de Sucre.

Lea acá: Alianza entre Unicórdoba y Fondo de Adaptación permitirá desarrollar tres proyectos en la Mojana

El próximo martes 24 de febrero habrá un Comité de Seguimiento Electoral Ampliado, con presencia de los alcaldes de los 26 municipios sucreños.