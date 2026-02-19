La Universidad de Córdoba en alianza con el Fondo de Adaptación ejecutarán proyectos relacionados con la calidad del agua y del suelo, la reactivación económica y la rehabilitación ecológica en la región de la Mojana.

Angie Rodríguez Fajardo, directora del Fondo de Adaptación, se reunió con el rector de la Universidad de Córdoba e investigadores de la institución para revisar los proyectos y los términos de ejecución de los mismos.

La directora y demás funcionarios de la entidad del Gobierno Nacional destacaron el conocimiento, las competencias y la gran experiencia que tienen los docentes investigadores de la alma máter.

“Es muy importante resaltar la labor científica que tiene la academia en este tipo de procesos de adaptación al cambio climático y somos unos convencidos que los recursos públicos están en buenas manos de la mano de los especialistas que en este caso se encuentran en la Universidad de Córdoba”, puntualizó Rodríguez Fajardo.

Por su parte el rector de Unicórdoba, Jairo Torres Oviedo, aseguró que “a raíz de la emergencia que afecta al departamento de Córdoba los investigadores de la Universidad de Córdoba con un enfoque interdisciplinario construyeron una propuesta de acompañamiento y de mitigación de estos impactos ambientales la cual fue enviada al Gobierno Nacional, a la gobernación de Córdoba y a los municipios afectados del departamento, y como respuesta a este llamado el Fondo de Adaptación nos contactó y nos reunirnos nuevamente con los investigadores y funcionarios de la entidad para generar un diálogo de cómo las capacidades científicas de la universidad se integran alrededor de minimizar los impactos ambientales que esta situación ha generado”.

El rector y la directora del Fondo de Adaptación coincidieron en afirmar que esta es una muy buena noticia para la región Mojana y todas estas zonas afectadas, “el liderazgo científico de la universidad de la mano con la institucionalidad pública nacional damos respuestas a estos impactos en aras de mitigar los efectos de esta situación compleja y adversa”.