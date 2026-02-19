Tras un mes de haber iniciado el calendario escolar en el departamento de Sucre ya se registran los primeros casos de docentes amenazados

La situación, que ha sido una constante en este territorio, fue analizada este miércoles 18 de febrero en el primer Comité Ordinario de Docentes Estatales Amenazados que se llevó a cabo en la sede de la gobernación y que contó con la presencia de la funcionarios de la Secretaría de Educación Departamental, la Defensoría del Pueblo y directivos de la Asociación de Educadores de Sucre (Ades).

En este espacio, según la Defensoría, “analizamos seis casos de presuntas amenazas contra la vida e integridad de docentes en San Onofre, San Marcos, Majagual, San Pedro y Corozal, con el fin de activar medidas que salvaguarden sus derechos fundamentales”.

El compromiso del ente del Ministerio Público fue el de “reforzar la articulación institucional para garantizar entornos seguros que permitan el ejercicio libre de la labor docente, reconociendo que proteger a quienes educan es esencial para asegurar el derecho a la educación, la permanencia escolar y la construcción de territorios donde prevalezcan la dignidad humana y la convivencia pacífica”.