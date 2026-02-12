El departamento de Sucre recibió el primer lote de vacunas contra el Dengue que serán aplicadas a niños, niñas y estudiantes de cuarto año de primaria de los centros educativos de los municipios de Sincelejo y Corozal.

El Ministerio de Salud le envió a este territorio 4.370 biológicos gracias a las solicitudes realizadas por la gobernación de Sucre a través de la Secretaría de Salud y sus programas Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y el de Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV).

Con las aplicaciones de estas vacunas las autoridades buscan reducir la incidencia de esta enfermedad en la población del departamento.

Cortesía Gobernación de Sucre

Piedad Rodríguez Jiménez, coordinadora (PAI) departamental de Sucre, dijo que el objetivo de esta nueva vacuna es reducir la incidencia y mortalidad en niños y niñas del departamento.

“La vacunación contra el dengue está dirigida a niños y niñas de 9 años de edad, en la introducción de un plan escalonado, el cual se inicia con dos municipios, pero posteriormente se estará extendiendo al resto de los municipios del departamento”, señaló, Rodríguez Jiménez.

La aplicación de la vacuna inicia este sábado 14 de febrero. Es un biológico totalmente seguro y será suministrado de forma gratuita para la población antes mencionada.

“Esta es una vacuna para toda la población, ya se ha iniciado su aplicación en varios países desde hace años, y este año Colombia tuvo la oportunidad de adquirirla y es segura, no tiene ningún problema y ninguna contraindicación”, sostuvo la coordinadora (PAI) departamental de Sucre.