El juez promiscuo municipal de Coveñas, con funciones de control de garantías, envió a prisión a Jhony Feria Julio por presuntamente haber decapitado la noche del domingo 7 de diciembre a Carlos Andrés Pantoja Agámez en medio de una riña en el municipio de Coveñas.

La medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario fue solicitada por la Fiscalía General de la Nación por el delito de homicidio agravado porque actuó con sevicia.

Como se recuerda, los pobladores de la vereda Bellavista, de Coveñas, informaron y además captaron en videos, el atroz crimen de Carlos Andrés, a quien primero le propinaron varias puñaladas dentro de un billar que le causaron la muerte y luego, cuando el cadáver estaba expuesto en la calle, en las afueras del billar, Jhony Feria lo habría decapitado.

El procesado no aceptó los cargos imputados por el delito antes mencionado y que podrían generarle una pena privativa de la libertad entre los 40 y 60 años.

En Bellavista hay dolor y consternación por lo ocurrido.

La familia de Carlos reclama una justicia ejemplar y reprocha que los presentes en el brutal hecho no lo hubiesen evitado.