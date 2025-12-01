Unidades del Departamento de Policía Sucre realizaron un operativo de inspección en la Cárcel La Vega, en Sincelejo, y con sus resultados le propinaron un golpe al delito de extorsión carcelaria.

De acuerdo con el reporte entregado por el comandante de la Policía en Sucre, coronel Aimer Fredy Alonso Triana, en el Patio No. 2 del Establecimiento de Reclusión de mediana seguridad La Vega que está compuesto por tres pisos y alberga 1.203 personas privadas de la libertad, entre sindicados y condenados pertenecientes a Grupos Delincuenciales Comunes Organizados, fueron incautados 14 teléfonos celulares, 43 tarjetas SIM, 10 cargadores de teléfono, 7 agendas con registros y números telefónicos de interés investigativo.

Estos elementos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para los actos urgentes y la continuidad de la investigación.

Con este operativo, ya son tres las diligencias de registro y allanamiento adelantadas este año en ese centro penitenciario dejando como resultado 51 teléfonos celulares incautados, 80 tarjetas SIM, 10 cargadores de teléfono y 7 agendas con información relevante para procesos investigativos.

El coronel Alonso Triana reafirmó su compromiso absoluto con la lucha contra la extorsión en todas sus modalidades. “Se seguirán fortaleciendo las capacidades humanas, tecnológicas e investigativas, así como la articulación con el Inpec, la Fiscalía General de la Nación y demás entidades, para garantizar la seguridad, la tranquilidad y el bienestar de la ciudadanía sucreña”.