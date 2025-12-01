En una reunión calificada como fructífera y determinante para el futuro de Cartagena, el alcalde Dumek Turbay y el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Óscar Torres, avanzaron en una mesa de trabajo para respaldar y agilizar los proyectos estratégicos de infraestructura que requiere la ciudad.

Trazaron una hoja de ruta para avanzar en proyectos concesionados de la Heroica, en la modernización del aeropuerto internacional Rafael Núñez, la estructuración del aeropuerto de Bayunca y obras en corredores viales que tendrán un seguimiento conjunto.

El alcalde Turbay destacó que este encuentro marca un hito para el desarrollo de la ciudad. “Esta es una reunión de victoria para Cartagena, para los cartageneros. El director de la ANI ha venido a darnos su apoyo para sacar adelante los proyectos que realmente benefician a nuestra ciudad”, afirmó.

Mientras que el cartagenero Óscar Torres, presidente de la ANI, reconoció la gestión que viene adelantando la alcaldía de Cartagena en obras de infraestructura, “usted está muy claro en las obras a cargo de la ANI y por eso hemos establecido unos concensos para sacar adelante de la mano esos proyectos concesionados y hemos establecido una ruta de intervención para mejorar la calidad de vida de los cartageneros”.

Uno de los temas centrales de la reunión fue la ampliación del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, un proyecto que ha enfrentado múltiples obstáculos en los últimos meses, pero frente a esto, el presidente de la ANI anunció que en los próximos días habrá una reunión de supervisión y concertación social con el concesionario y la comunidad de Crespo para revisar el avance y tomar las decisiones necesarias.

Igualmente ratificaron el trabajo conjunto para avanzar en la estructuración del nuevo aeropuerto de Cartagena, en Bayunca, para que su inicio y puesta en marcha sea una realidad en el tiempo esperado por toda la ciudad, la región y el país.

El encuentro también permitió ratificar el respaldo total de la ANI a las megaobras que transformarán la movilidad y la infraestructura de Cartagena, entre ellas el intercambiador de Ternera, el intercambiador de La Carolina y el Gran Malecón del Mar, proyectos que se desarrollan en articulación con las concesiones coordinadas por la entidad nacional. Esta ratificación representa un espaldarazo clave al proceso de desarrollo urbano de la ciudad.

El presidente de la ANI, Óscar Torres, aseguró que el compromiso con la capital bolivarense es absoluto. “El apoyo será total para la ciudad, para su gobierno, alcalde, y por supuesto resaltamos su gestión en hacer que Cartagena crezca y se desarrolle. Usted tiene todo mi apoyo para sacar adelante todos esos proyectos que usted ha adelantado, y nosotros le daremos la mano en lo que necesite”.