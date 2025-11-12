Tres señalados integrantes de la subestructura Manuel José Gaitán, de Clan del Golfo, entre ellos una mujer, fueron capturados en la zona urbana de la ciudad de Sincelejo en desarrollo de un operativo de la Policía Nacional y el Gaula Militar.

Los aprehendidos, Miguel Elías Baldovino Vergara, alias ‘Baldovino’; Paola Carolina Alemán Martínez y Víctor Andrés Hernández Montes, alias ‘Iván’, están siendo procesados por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión.

Durante el procedimiento de captura les incautaron 4 teléfonos celulares, $2.260.000 en efectivo, 2 motocicletas marca Bóxer y 28 comprobantes de consignaciones (Nequi) por un valor de $49.797.000, dinero que al parecer corresponde a las exigencias económicas realizadas por la estructura delincuencial.

“Con este resultado operativo se logra afectar de manera contundente el componente financiero de la subestructura Manuel José Gaitán del GAO ‘Clan del Golfo’, debilitando sus fuentes ilícitas de financiación y su capacidad delictiva en el departamento de Sucre”, sostuvo el coronel Aimer Fredy Alonso Triana, comandante de la Policía en Sucre.

¿Quiénes son los capturados?

Miguel Elías Baldovino Vergara, alias ‘Baldovino’, habría iniciado su trayectoria criminal en el año 2019 en los municipios de Sincelejo, Sampués, El Roble, San Benito, Corozal, Sincé y Betulia, escalando hasta convertirse en cabecilla de zona de la subestructura Manuel José Gaitán del Clan del Golfo.

Paola Carolina Alemán Martínez es la compañera sentimental de alias ‘Baldovino’, y sería la encargada, junto a este, de coordinar las exigencias y cobros extorsivos a comerciantes, ganaderos y contratistas de obras públicas.

Y Víctor Andrés Hernández Montes, alias ‘Iván’, cumplía el rol de recaudador y cobrador de las extorsiones, encargado de presionar a las víctimas para que realizaran los pagos y consignaciones de las cuotas mensuales exigidas por la organización criminal.

Cayeron otros tres en flagrancia

De otra parte, gracias a la oportuna denuncia ciudadana las unidades de la Policía lograron frustrar el cobro de unas extorsiones y con ello golpear las finanzas del Clan del Golfo, especialmente de la subestructura Manuel José Gaitán.

En la ciudad de Sincelejo, cuando pretendían recibir dinero, producto de un ilícito, fueron capturados Isaac Meléndez Rodríguez, alias ‘Juan David’, Omar Pérez Mogollón y Jonathan Parra Tuirán, que ahora enfrentan cargos por el delito de extorsión.

Les incautaron tres motocicletas, cuatro teléfonos y un millón de pesos correspondiente a parte de la cuota extorsiva exigida a una de las víctimas.

Según las autoridades, tenían azotados a los comerciantes de Sincelejo con el cobro de extorsiones, pero su radio de acción se extiende por toda la región Sabana.

“De acuerdo con las investigaciones, alias ‘Juan David’ llegaba a establecimientos comerciales en los municipios de Sincelejo, Corozal y Los Palmitos, donde dejaba papeles con números telefónicos, identificándose como miembro del grupo delincuencial Ejército Gaitanista de Colombia (E.G.C.). Posteriormente, al establecer comunicación, le exigía a las víctimas sumas de dinero cercanas al millón de pesos”, señaló el comandante de la Policía de Sucre, coronel Aimer Fredy Alonso Triana.