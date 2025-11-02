Cuatro balazos acabaron con la vida de Carlos Alberto Ramírez Mercado, un joven de 27 años que trabajaba como ‘administrador’ de una ‘oficina’ de cobradiarios en Sincelejo.

El crimen, el primero que se registra en el mes de noviembre en la ciudad de Sincelejo, ocurrió después de las 6:00 de la tarde del sábado 1° de noviembre cuando Carlos R, como muchos lo llamaban, se disponía a regresar a su casa después de una jornada laboral.

El joven de 27 años estaba en las afueras de una vivienda del barrio La Terraza, en Sincelejo, donde funcionan las oficinas de un grupo dedicado al préstamo de dinero que él administraba, cuando apareció el sicario que sin mediar palabra alguna le disparó.

Ante el primer balazo Carlos R huyó hacia el interior de la casa, pero en la terraza se desplomó porque el sicario le propinó otro balazo por la espalda, y al estar tendido en el piso le disparó otras dos veces y se fue del sector.

Carlos Alberto Ramírez Mercado era padre de tres niños.

El caso, que tiene consternada a la ciudadanía sincelejana y en especial a los habitantes de ese barrio, al parecer estaría relacionado con una retaliación por presuntamente haberse negado a pagar una extorsión. Así se desprende de un documento con rótulo de comunicado a nombre de la “Resistencia Militar Sucre y Norte – Los Norteños” que circula en redes sociales y que se atribuye de forma directa este crimen.