Los accidentes de tránsito con saldos trágicos en el departamento de Sucre se dispararon durante el fin de semana.

A los casos registrados la noche del viernes en los municipios de Sincelejo y Guaranda que cobraron la vida de cinco personas, entre ellas una mujer y un menor de edad, se suma otro deceso: el de Cindy Ibáñez, una joven que se movilizaba en una motocicleta por el barrio El Bongo, en la zona norte de Sincelejo, y fue impactada de frente por otra moto que transitaba en sentido contrario.

El evento vial ocurrió a las 8:00 de la noche del sábado a la altura del puente El Paso.

Cindy, dicen los testigos, quedó muy malherida tendida sobre el pavimento y falleció esperando la llegada de una ambulancia.

El lamentable caso sirvió para que en presencia de los agentes de Tránsito Municipal los habitantes de esta zona solicitaran la instalación de reductores de velocidad debido a que los accidentes se han vuelto una constante desde que la calle fue pavimentada.

La muerte de Cindy se suma a la de Edison José Oliveros Martínez, de 57 años, su parrillera, Ligia María Feria Álvarez, de 43 años de edad, que fallecieron en la vía Sincelejo-Sampués, y la de Ever Ríos Muentes, de 59 años, Andrés Antonio Celsa Soraca, de 64 y José David Castro Molero, de 17 años y nacionalidad venezolana, que ocurrieron también la noche del 31 de octubre en Guaranda, subregión de la Mojana.

En este accidente múltiple resultaron heridos Arlys Efraín Márquez Orozco, José Alejandro Cruz Arroyo, Ramiro Antonio Pérez Rossy, Bailen Inés Cera Yepes, de 17 años de edad; Ismael David Pérez, de 14 años; Luis José Sampayo Taboada y Nataly Saldaña Mahecha, de 18 años. Esta última por la gravedad de las lesiones fue remitida a una clínica en la ciudad de Montería.