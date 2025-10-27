Lucía Amelia Cohen Urzola, diputada del Partido Conservador, y quien lleva varios períodos en la Asamblea Departamental de Sucre, fue elegida como presidenta de la corporación para el período 2026.

La diputada, que se ha caracterizado por su lenguaje pausado y respetuoso en todo momento, fue electa por unanimidad, es decir, alcanzó todos los 11 votos posibles de la corporación, durante la sesión de la mañana de este lunes 27 de octubre que, por demás, se cumplió en medio de una gran controversia que no permitió el avance de la misma, al punto que quedó sin elegirse al primer vicepresidente de la duma.

Así las cosas, la mesa directiva de la corporación para la vigencia 2026, solo tiene definida a Lucía Cohen Urzola en la presidencia, y al diputado Mario Fernández Alcocer en la segunda vicepresidencia, posesión que este ocupa en cumplimiento al estatuto de la oposición.

La elección de la primera vicepresidencia se vio interrumpida porque las mayorías de la duma, en este caso 8, votaron en blanco para la escogencia del diputado Rafael González Martelo, del Partido Conservador. Este joven, que es abogado, explicó con base en fundamentos jurídicos, que el voto en blanco no es válido para la elección de junta directiva, de tal suerte que debería continuarse con la elección estando él como único postulado, lo que no fue acogido por la presienta de la duma Dayana Calderón Nobles, y de un momento a otro las mayorías abandonaron el recinto dejándolo sin quórum, por lo que fue suspendida la sesión sin informar cuándo será la próxima.

Al ser consultada por la accidentada elección del primer vicepresidente Calderón sostuvo que ganó el voto en blanco y debe repetirse la elección, y además la presidenta de la duma cree que no se envió un mal mensaje a la ciudadanía con el hecho de que sus colegas de las mayorías se retiraran del recinto en plena elección de junta directiva.