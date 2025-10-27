Luego de haberse divertido durante toda la tarde del domingo 26 de octubre en las fiestas en corralejas del corregimiento Chinulito, en el municipio de Colosó, dos hombres perdieron la vida al accidentarse en la motocicleta en la que se desplazaban hacia sus casas.

Eran las 10:10 de la noche cuando a su paso por el sector El Chicho, kilómetro 82 de la Transversal del Caribe, se produjo el accidente que cobró la vida de Eyder Alberto Martínez Naizir, de 26 años, y de Wilson Rafael Martínez Mercado, de 40 años.

El primero residía en el municipio de San Onofre y Wilson Martínez, que era mecánico y residía en Toluviejo, fallecieron en el Hospital de Toluviejo, hasta donde fueron auxiliados por la comunidad.

Estas dos muertes se suman a las de los jóvenes Kevin Díaz y Darleidya García ocurridas la madrugada del domingo 26 de octubre en La Variante a Tolú, a su paso por el barrio La Selva, en Sincelejo. También habían estado departiendo horas antes en un estadero y se transportaban en una moto Pulsar 200.

De otra parte, en otro accidente de tránsito registrado ayer domingo en la vía Coveñas (Sucre) – San Antero (Córdoba), resultó gravemente herido el comerciante y administrador de un negocio de abarrotes en esta zona del Golfo de Morrosquillo, Cristian Zuluaga.

Se desplazaba en su motocicleta, según testigos, con exceso de velocidad, y en el sector La Parrilla sufrió el accidente que le produjo la pérdida de una de sus piernas. El choque tuvo repercusiones en otros vehículos.