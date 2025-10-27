Las tormentas eléctricas que han acompañado las intensas lluvias y los vientos huracanados en los dos últimos meses en el departamento de Sucre causaron estragos este fin de semana.

De acuerdo con un reporte oficial de ganaderos del departamento, 25 reses murieron por el impacto de un rayo, entre vacas y terneros.

Los animales, que estaban avaluados en cerca de 50 millones de pesos, eran de propiedad de la familia González Fernández y estaban en la finca El Rosario, situada a pocos kilómetros de la cabecera del municipio La Unión, una de las poblaciones ganaderas de Sucre que limita con el municipio de Sahagún, en Córdoba.

EL HERALDO conoció que los animales estaban debajo de un árbol y pasadas las 6:30 de la tarde del viernes 24 de octubre hubo un rayo cuya descarga cayó sobre estos. Los ordeñadores de los animales se percataron a las 5:00 de la mañana del sábado 25 de octubre de la situación que se fue dando a conocer y al cabo de una hora cientos de personas estaban en la finca llevándose los animales.

Hace dos semanas había ocurrido un hecho similar en una finca del municipio de Caimito, también en el San Jorge sucreño.