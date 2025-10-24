Un hombre murió y otro resultó herido en un atentado sicarial que se registró la tarde de este jueves 23 de octubre en el barrio 20 de Enero, de Sincelejo.

El fallecido, identificado como Francisco Manuel Arrieta Riquelme, de 53 años, quedó tendido en la calle con un balazo en la cabeza que acabó con su vida de forma inmediata.

Mientras que el herido, Carlos Andrés Vergara Escobar, de 27 años, conocido con los alias de Negrito o ‘Memo’, fue llevado a una clínica de la ciudad por presentar una herida en la región medio clavicular izquierda.

Testigos le contaron a la Policía que los dos ciudadanos fueron atacados con arma de fuego por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta Bóxer de color negro en la que huyeron con rumbo desconocido.

La Policía inició las investigaciones para establecer móviles y autores de este hecho.