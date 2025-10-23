Tras finalizar el proceso de escrutinios de las elecciones de los Consejeros Municipales de la Juventud en Sincelejo la Registraduría Especial de esta ciudad procedió a entregar las credenciales a los electos.

El acto se desarrolló en el Teatro Municipal de Sincelejo ‘José Luis Quessep’ y estuvo liderado por los registradores especiales Dirthy Viviana Montoya y Jesús Valverde.

De los 17 líderes juveniles electos asistieron a la ceremonia de entrega de sus credenciales 12 y los demás se han acercado a la sede de la Registraduría a reclamarla.

Los nuevos consejeros municipales de la juventud de Sincelejo son: Killian Carrascal Vital, Yoccetty Morales Carvajal, Gustavo Jiménez Paternina, Miguel Tapias Pérez, Alejandra Pineda Villalobos, Deyan Medrano Cabeza, Miguel Arrázola Mathieu, Esteban Salcedo Cárdenas, Luna Benavides Román, Luis Toro García, Ana González Month, Ingris Salazar Montes, Sebastián Uparela Álvarez, Luisaura Rivera Zúñiga, Doricela Rivera Escobar y Milagros Muñoz Tous.

EL HERALDO

Sincelejo fue la ciudad capital que más votantes tuvo en esta jornada. De acuerdo con los reportes de la Registraduría Nacional del Estado Civil participaron de la fiesta democrática 16 mil 517 jóvenes de los 69 mil 455 aptos para ello, lo que representa un 24 %.

De esta forma Sincelejo se ratifica como la ciudad con mayor participación juvenil en las elecciones al igual que como ocurrió en el año 2021.

Compra de votos

De otra parte, durante la entrega de las credenciales uno de los consejeros electos por Sucre Joven denunció y criticó públicamente que durante la jornada de elecciones del domingo 19 de octubre hubo “malas prácticas que dañan desde ya a los muchachos de 14 años”, a los que les compraron el voto.

A través de las redes sociales la ciudadanía ha denunciado que los votos los pagaron entre los 10 y los 30 mil pesos.