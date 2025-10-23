A través de cuenta en la red social X, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, confirmó que en las últimas horas fue dejado a disposición de Migración Colombia el ciudadano sueco Sven Robert Stefan Nyström, de 57 años, un hombre que se encontraba en condición de calle en el Centro de esta ciudad y por el llamado de la comunidad fue asistido por la Secretaria de Desarrollo Social de su administración.

“En atención al llamado ciudadano, acudimos a asistir a un habitante de calle que estaba en muy malas condiciones de salud. Se trata de Sven Robert Stefan Nyström, ciudadano sueco de 57 años quien recibió acompañamiento integral de la @SecparCTG, y el Consulado de Suecia. Esta es la historia. #CartagenaAvanzaEnLoSocial”, publicó el mandatario de los cartageneros.

El nombre de este ciudadano extranjero, de quien inicialmente se dijo que era de origen suizo, sonó en los medios barranquilleros en el primer semestre de 2023 luego de que la Policía Metropolitana de Barranquilla informara sobre su detención en el barrio Bellavista de esta misma ciudad por un supuesto caso de hurto de vehículo.

En su momento, la autoridad señaló que el 27 de febrero de ese año Nyström había hurtado un automotor y se disponía a escapar de la escena. Sin embargo, cuadras más adelante fue alcanzado por unidades de la Policía Nacional, gracias a la oportuna información de la comunidad.

Por su presunta responsabilidad en el delito de hurto calificado en grado de tentativa un juez de control de garantías ordenó el traslado a prisión, pero solo hasta la reciente publicación del alcalde de Cartagena se supo de su estancia en esa ciudad.

En la publicación del mandatario se hace claridad que a través de una gestión de la Secretaria de Desarrollo Social y la Embajada de Suecia se habría conseguido superar el proceso judicial que el hombre tenía en su contra y hoy podría retornar a su país de origen.