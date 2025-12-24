A través de la Directiva 020 de 2025, la Procuraduría General de la Nación exhortó a alcaldes, gobernadores y al Gobierno nacional a conformar, instalar y posesionar los Consejos de Juventud en todo el país antes del 19 de enero.

Lea: Petro invitó a retornar al país a los colombianos que residen en Argentina, Chile y EE. UU.: “Viven mejor acá”

El Ministerio Público recordó que los consejos de juventud son mecanismos autónomos de participación y vigilancia de la gestión pública, fundamentales para canalizar las necesidades y propuestas de la población entre los 14 y 28 años.

Por ello, la directiva exige a los mandatarios “adoptar medidas administrativas que aseguren la operación de estos organismos y el envío de copias de dichos actos al Viceministerio de las Juventudes y a la Registraduría en un plazo de 30 días tras su expedición”.

La Directiva 020 también vincula a los gobernadores y al Gobierno nacional para que conformen los Consejos Departamentales y el Consejo Nacional de Juventud en los términos establecidos por el Viceministerio de las Juventudes.

Lea: Procuraduría destituye e inhabilita por 17 años a oficial de Migración Colombia que habría participado en tráfico de migrantes

“Entre las obligaciones destacadas se encuentra la realización de al menos dos sesiones anuales del Consejo de Gobierno con los consejeros de juventud para discutir agendas territoriales concertadas. Asimismo, el Gobierno nacional deberá remitir a la Procuraduría la información de todos los consejeros posesionados en un plazo no mayor a un mes desde su instalación”, explicó el ente.

Por último, la Procuraduría delegó en los personeros y procuradores regionales la vigilancia estricta de este proceso de instalación. El seguimiento directo del cumplimiento de estas instrucciones estará a cargo del Equipo de Trabajo Juvenil Electoral (EJE) que hace parte de la Procuraduría Delegada para Asuntos Electorales y Participación Democrática.