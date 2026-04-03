A través de un comunicado, la bancada de congresistas actuales y electos del Centro Democrático expresó este viernes su “respaldo incondicional” a Paloma Valencia como candidata presidencial y a Juan Daniel Oviedo como su fórmula vicepresidencial.

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Asimismo, explicaron en cuatro puntos las principales ideas que defiende el partido, comenzando con la “seguridad como valor democrático”.

“Enfrentar al terrorismo con determinación y fortalecer a nuestra Fuerza Pública son deberes del Estado y una exigencia ciudadana que respaldamos con firmeza”, se lee.

En el segundo punto la bancada del Centro Democrático reafirmó “la defensa de la familia como núcleo fundamental de la sociedad”.

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“Rechazamos de manera categórica la imposición de ideologías políticas, de género, y el cambio de sexo en la niñez. Asimismo, promovemos una política de cero consumo de drogas en el espacio público, especialmente en entornos frecuentados por niños y jóvenes”, agrega.

En tercer lugar los congresistas manifestaron apoyo al emprendimiento “como un medio para resolver problemas sociales”.

“Promovemos una economía fraterna, sin odio de clases: mejores salarios, reducción de la jornada laboral para los trabajadores y menos impuestos para los empleadores. Preferimos un peso en el bolsillo de los colombianos que en la burocracia clientelista. Esto se traduce en más inversión, más empleo de calidad y mayores oportunidades para los trabajadores”, subrayaron.

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Por último, aseguraron estar comprometidos con la reducción sustancial del tamaño del Estado y en erradicar la corrupción.

“Queremos que los recursos públicos se inviertan en quienes más los necesitan: subsidio a la madre cabeza de familia, adulto mayor, ciclos cortos de educación en tecnología para los jóvenes que ni estudian ni trabajan y en la reactivación de los programas de acceso a vivienda”, concluye el comunicado.