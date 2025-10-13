En tragedia terminó para una familia antioqueña su paseo del puente festivo del Día de la Raza en el balneario de Coveñas, Sucre.

La razón: uno de los integrantes, el joven Reymon Alexander Ossa, de 24 años, falleció por inmersión.

El muchacho, que era nativo de Bello, Antioquia, había desaparecido en el mar la tarde del sábado en el sector La Marta, de la Segunda Ensenada, luego de haber rescatado de las fuertes olas a su padre.

Tras asegurar la vida de su progenitor el muchacho fue absorbido por las fuertes olas que desde entonces habían obstaculizado su rescate al personal experto que en la mañana de este domingo lo hallaron.

De acuerdo con un reporte de la Alcaldía de Coveñas, el cuerpo del turista que vacacionaba con familiares y amigos fue rescatado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Guardacostas de Coveñas, Policía Nacional, Defensa Civil en coordinación con la Capitanía de Puerto las 6:00 de la mañana de este domingo 12 de octubre.

