La política de seguridad y convivencia ciudadana que lidera en la ciudad de Sincelejo el alcalde Yahir Acuña Cardales sigue arrojando buenos resultados.

Lea más: Autoridades de Corozal, Sucre, permiten utilización de un estadio en ruinas y con alto riesgo

Así se evidencia en el más reciente reporte del Sistema de Información Estadístico Delincuencial y Contravencional (SIEDCO) que utiliza la Policía Nacional y que a corte del 10 de octubre registra una baja considerable en los delitos de hurto y homicidio que son los que más impacto negativo tienen sobre la seguridad ciudadana.

De acuerdo con dicho informe, el hurto a residencias pasó de 126 casos a 101 en la misma época de 2024, es decir que hubo 25 casos menos, lo que representa una reducción del 20%.

En lo que a hurto a comercio se refiere hubo 95 casos menos al pasar de 193 hechos a 98, con una reducción del 49%; el hurto a personas registra, de momento, 139 casos menos porque en el 2024 fueron 574 y en esta vigencia son 435. La reducción es del 24%.

Ver más: Altos del Rosario, el barrio que rompió estigmas en Sincelejo

Otra reducción ocurre en el delito de hurto a motocicletas que pasó de 64 a 44 casos, cuya disminución es del 41%.

Y en el delito de homicidio la reducción es del 21% al pasar de 48 a 38 casos, es decir, 10 crímenes menos, lo que ratifica la tendencia a la baja que se presenta desde el año 2024 cuando la nueva administración asumió el reto de recuperar a la ciudad y de sacarla del ranking de las 25 más peligrosas del mundo y para ello fue creado el Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen.

Sobre estas buenas cifras el alcalde Yahir Acuña Cardales sostuvo que “son el reflejo de un trabajo articulado con nuestra fuerza pública, la Fiscalía, la judicatura y la ciudadanía activa. Estamos consolidando nuestro modelo integral para la seguridad en los territorios, en nuestra caso, Sincelejo: Ciudad Segura, en beneficio de toda la ciudadanía”.