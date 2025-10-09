Ante los más recientes casos de homicidios y abigeato que se han registrado en el departamento de Sucre, las autoridades civiles y armadas decidieron ajustar sus planes en aras de garantizar la seguridad ciudadana.

Las acciones para enfrentar los fenómenos delincuenciales en municipios estratégicos del departamento fueron acordadas en un consejo de seguridad que lideró la secretaria del Interior de Sucre, Mileicy Barrios Chávez, quien informó que “fueron definidas acciones concretas para atacar el abigeato, un flagelo que afecta directamente la economía ganadera de nuestro departamento, y también para reforzar la seguridad ciudadana en zonas críticas”.

Además anunció otros compromisos como la instalación de una mesa de seguimiento para evaluar el avance de las investigaciones y operativos contra el abigeato en Sucre; convocatoria de una mesa de trabajo con alcaldías de los municipios con mayor actividad ganadera, en coordinación con representantes del sector productivo; expedición de actos administrativos que regulen el transporte de ganado en el territorio departamental y capacitaciones técnicas a cargo del ICA y la fuerza pública sobre el manejo de documentos requeridos para la movilización de semovientes.

Además impulsarán las labores investigativas por parte de la Fiscalía para esclarecer casos y judicializar a los responsables de homicidios; refuerzo operativo de la Policía Nacional en el municipio de Tolú, con permanencia de unidades adicionales durante el resto del año, y ejecución de intervenciones colectivas y jornadas de atención integral en el municipio de El Roble, como parte de una estrategia preventiva y de acercamiento institucional.