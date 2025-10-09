Una cuadrilla de operarios de la empresa Afinia estuvo en peligro de muerte la mañana de este jueves 9 de octubre, en el municipio de Toluviejo, departamento de Sucre, cuando un desconocido accionó un arma de fuego.

Leer más: Cámara captó atentado contra guardia del Inpec en Cartagena: intentó huir de su atacante

El caso, que por fortuna no dejó personas lesionadas, se registró en el campo de pozos de agua de la empresa Triple A Toluviejo SA ESP, que se sitúa en inmediaciones a una finca en el corregimiento Nueva Era, en el momento en el que los empleados de Afinia se aprestaban a suspender el servicio de energía por una deuda existente que supera los 2.740 millones de pesos con intereses por mora.

A través de un comunicado Afinia reportó la novedad indicando que “este 9 de octubre en horas de la mañana cuando procedíamos a revisar el corte por terminación del contrato del servicio de energía de pozos de agua en inmediaciones a una finca en el corregimiento Nueva Era, una persona no identificada accionó un arma de fuego, tratando de intimidar y poniendo en grave riesgo a nuestras brigadas”.

Ver también: Los lujos y excesos que llevaron a la caída de los hermanos Prada, los ‘narcos’ colombianos “más poderosos a nivel global”

El hecho, dijo la comercializadora de energía, será llevado a las instancias legales, al tiempo que informó que procedieron a la suspensión del servicio al no encontrar, a pesar de los acercamientos y gestiones comerciales, un compromiso de pago por parte de la Triple A Toluviejo SA ESP.