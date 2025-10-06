Los jóvenes fueron grandes protagonistas de la jornada más vibrante de la IV Feria del Libro de Sucre, un evento que les abrió el micrófono, el corazón y el espacio para expresar su talento, su identidad y su orgullo cultural.

En la Placita de las Palabras del Parque Comercial Guacarí, el freestyle, la piqueria, las décimas y el trap se mezclaron en un solo escenario, demostrando que la juventud sucreña tiene voz, ritmo y mensaje.

El campeonato juvenil de freestyle y la piqueria moderna e infantil reunieron a niños, jóvenes y adultos en una tarde de creatividad e improvisación que celebró el poder de la palabra.

Desde versos espontáneos hasta rimas cargadas de identidad, los participantes dejaron claro que Sucre es tierra de talento.

Entre ellos se destacó la participación de Heilin Gil Prasca y Julio César Hoyos, rey infantil nacional de la piquería, quienes representaron con orgullo el municipio de San Marcos.

Dorky Sarmiento, coordinadora del Fondo Mixto, destacó que “los jóvenes tienen una fuerza creativa enorme. No solo improvisaron versos, también demostraron que Sucre vibra con talento, identidad y esperanza”.

El cierre del día estuvo marcado por la alegría, el arte urbano y la narración oral, con la participación de decimeros, trovadores y cantadores de vaquería que llenaron de orgullo al público. Además, la jornada dio paso al inicio del Segundo Encuentro de Narradores de la Tradición Oral que reúne a 22 artistas.