Compartir:
Por:  Maria Victoria Bustamante Fernandez

La Registraduría Especial de Sincelejo amplió para esta semana los lugares de inscripción de cédulas de cara a las elecciones de Congreso del 2026.

Leer más: “En 28 años, esta es la primera vez que pasa esto; la comunidad pide justicia”: administrador del conjunto donde perpetraron el feminicidio

El organismo electoral trasladó la semana anterior los puntos de inscripción a dos instituciones educativas de la zona sur de la ciudad y un Centro de Desarrollo Infantil, y en esta semana, a partir del lunes 6 de octubre realizan esta actividad en la sede principal de la Universidad de Sucre del barrio Puerta Roja.

La Registraduría activó la inscripción de cédulas en tres nuevos puestos de Sincelejo

Para el martes 7 de octubre la jornada de inscripción se desarrollará en la Rama Judicial, es decir, en la sede de los juzgados que agremia a tres edificios en el Centro de Sincelejo.

Y cierran la jornada de inscripción por esta semana el miércoles 8 de octubre en la Plaza de Mercado de la Avenida La Paz.

Ver también: Atentos a los cierres viales en la Circunvalar y la carrera 50 a partir de este lunes

Adicional a ello hay tres puntos fijos para la inscripción de cédulas en los que la ciudadanía puede modificar su puesto de votación de acuerdo con sus necesidades, y se sitúan en: Palacio de la Pantaleta de la calle 23 en Sincelejo; el Gran Centro El Parque, también en Sincelejo, y la Panadería San José en la calle 28 del municipio de Corozal.

Cortesía RegistraduríaImagen de referencia/ Inscripción de cédulas.