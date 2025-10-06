La Registraduría Especial de Sincelejo amplió para esta semana los lugares de inscripción de cédulas de cara a las elecciones de Congreso del 2026.

El organismo electoral trasladó la semana anterior los puntos de inscripción a dos instituciones educativas de la zona sur de la ciudad y un Centro de Desarrollo Infantil, y en esta semana, a partir del lunes 6 de octubre realizan esta actividad en la sede principal de la Universidad de Sucre del barrio Puerta Roja.

Para el martes 7 de octubre la jornada de inscripción se desarrollará en la Rama Judicial, es decir, en la sede de los juzgados que agremia a tres edificios en el Centro de Sincelejo.

Y cierran la jornada de inscripción por esta semana el miércoles 8 de octubre en la Plaza de Mercado de la Avenida La Paz.

Adicional a ello hay tres puntos fijos para la inscripción de cédulas en los que la ciudadanía puede modificar su puesto de votación de acuerdo con sus necesidades, y se sitúan en: Palacio de la Pantaleta de la calle 23 en Sincelejo; el Gran Centro El Parque, también en Sincelejo, y la Panadería San José en la calle 28 del municipio de Corozal.