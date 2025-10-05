Por las obras del intercambiador vial, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla llevará a cabo el cierre parcial de un tramo de la calzada norte-sur de la avenida Circunvalar, entre la salida de Alameda del Río, desde este lunes 6 de octubre hasta el domingo 12 del mismo mes.

La medida temporal comprende un cierre entre las 11:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. para que se pueda realizar la instalación de mezcla asfáltica en los empalmes norte y sur del intercambiador.

De esta manera, la obra contará con señalización temporal y la presencia de auxiliares de tránsito.

Además, se habilitarán retornos provisionales para mantener la movilidad y quedarán habilitados los pasos seguros, para ciclistas y peatones.

Cortesía Cierre en la calzada norte-sur de la avenida Circunvalar, entre la salida de Alameda del Río.

Otros cierres

Las autoridades también programaron el cierre temporal de las calles 68 entre carreras 50 y 56, y calles 70 y 66, entre carreras 53 y 44, este lunes 6 de octubre.

La restricción regirá desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. por el inicio de grabación de una serie.

Tránsito de Barranquilla recomendó que: “los conductores que transitan por la carrera 54 sentido oeste-este, deben tomar la calle 70 hasta la carrera 49”.

Mientras que: “los conductores que transitan por la carrera 54 sentido este-oeste, deben tomar la calle 67 hasta la carrera 58 y girar a la izquierda hasta la calle 68 para tomar la carrera 56”.

De igual forma, los usuarios que transitan por la calle 68 sentido sur-norte, deben tomar la calle 68B para salir a la carrera 53 hasta la calle 72. Los que transitan en sentido norte-sur deben tomar la carrera 56 hasta la calle 70”.

Por otro lado, los conductores que transitan por la carrera 53 deben tomar la calle 66 hasta la carrera 50 y continuar con su destino.