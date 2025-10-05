En el marco de la conmemoración del Día de san Francisco de Asís, patrono de los animales y de la ciudad de Sincelejo, la Policía Nacional en el departamento de Sucre llevó a cabo la cuarta versión de la caminata ‘Un Ladrido de Paz’, actividad que reunió a cientos de familias y sus mascotas.

El evento tuvo como objetivo promover el bienestar, la tenencia responsable y la conservación de todas las especies, recordando la importancia de proteger a los animales y fomentar una convivencia armoniosa entre comunidad y naturaleza.

Policía de Sucre

Los participantes se congregaron en la mañana de este domingo 5 de octubre en el monumento de la Flor del Bonche, punto de partida de la caminata que recorrió la Avenida Las Peñitas hasta la Plazoleta del Parque Comercial Guacarí, donde hubo bendición para las mascotas, destacando el valor espiritual y emocional de estos seres en la vida humana.

Posteriormente se realizó la premiación en diferentes categorías, donde un jurado calificador reconoció el cuidado, las cualidades y el desempeño de las mascotas participantes.

El mayor de la Policía, Hernán Darío Padilla Zambrano, dijo que “Con ‘Un Ladrido de Paz’ reafirmamos nuestro compromiso como Policía Nacional con la protección de los animales, la promoción del bienestar ambiental y la integración familiar. Cuidar de ellos también es construir paz y convivencia. Reiteramos nuestro compromiso con la campaña ‘No al Maltrato Animal’, continuando con actividades pedagógicas y preventivas que promuevan el bienestar, el respeto y la protección de nuestros más fieles compañeros”.