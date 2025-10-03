Tras una investigación minuciosa desarrollada durante nueve meses por unidades de la Policía Nacional en asocio con la Fiscalía en el marco de la operación ‘Agamenón’, fueron capturados 12 señalados integrantes de la subestructura Javier Yepes Cantero del Clan del Golfo.

Las detenciones, logradas a través de diligencias de allanamiento y registro simultáneos, se registraron en las poblaciones de Lorica, San Antero y Momil, en Córdoba; en Corozal, Sucre, y en la ciudad de Medellín.

Entre la docena de capturados están los alias Javier, ‘Paola’, ‘Chimenea’, ‘Yei o El Peluquero’, ‘Enamorado’, ‘El Chino’, ‘Carlitos’, ‘El Menor’, ‘Cabeza de Puerco’, ‘Mario’, ‘José’ y ‘El Paisa’, señalados de atemorizar a más de 300 víctimas con las extorsiones, entre ellos comerciantes, ganaderos, empresas distribuidoras de alimentos y bebidas, prestamistas informales, mototaxistas y contratistas de obras públicas, con un radio de acción tanto en zonas urbanas como rurales.

El jefe financieron de la banda era ‘Javier’, mientras que ‘Paola’ y ‘Chimenea’ operaban como una oficina de cobros que contaba con libros de registro.

Alias ‘Yei o El Peluquero’ y ‘Enamorado’ eran reclutadores de jóvenes vulnerables en Lorica y también realizaban cobros coactivos.

La Policía de Córdoba dijo que “este importante resultado operacional representa un duro golpe a las finanzas y la estructura logística del Clan del Golfo en el Bajo Sinú y zonas aledañas, restableciendo con ello la seguridad y la confianza en las comunidades afectadas por sus acciones delictivas”.

Reportó además el Comando en una rueda de prensa este viernes 3 de octubre que en lo corrido del año han capturado a 1.879 personas de las cuales 231 han sido por orden judicial.