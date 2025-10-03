En un depósito en el Mercado Público y en una bodega situada a un costado de La Variante a Tolú las familias están reclamando las primeras ayudas entregadas por el gobierno municipal a cargo del alcalde Yahir Acuña Cardales.

El mandatario ha reiterado el llamado a los gobiernos departamental y nacional para que también concurran con sus ayudas dada la magnitud de esta emergencia ocurrida en horas de la madrugada y que afectó además el suministro de agua potable y energía eléctrica por varios días.

alcaldía de Sincelejo /Cortesía

Las familias que hasta ahora han recibido las ayudas se han mostrado complacidas con estas.

A la par de estas atenciones el gobierno municipal también apoya el suministro de agua potable en carrotanques para las comunidades que lo necesitan, que son aquellas en las que aún no les llega por tuberías debido al gran desabastecimiento del preciado líquido que se registró en la ciudad.

Alcaldía de Sincelejo

“Nuestra labor sigue hasta cuando Sincelejo esté totalmente cubierto y dotado de agua potable como debe ser”, sostuvo el alcalde Yahir Acuña.