Por iniciativa de la senadora sucreña Ana María Castañeda, el fandango, aire musical del Caribe colombiano que tiene arraigo en su natal ciudad de Sincelejo, será Patrimonio de la Nación.

A su vez se le conocerá como la Ley Pola Becté para rendirle tributo a quien fuera la mejor bailadora de fandango de todos los tiempos y a quien en Sincelejo le rinden tributo en la Plaza de Majagual y en cada festividad del 20 de Enero.

Hipólita del Carmen Monterroza Bertel, como era su nombre, es recordada por el destacado comunicador social-periodista e historiador Julio César Pereira, como un ícono cultural de Sincelejo.

La senadora y vicepresidenta de esa corporación, Ana María Castañeda, informó que la Cámara de Representantes aprobó en último debate el Proyecto de Ley del Fandango, que es de su autoría, y que tuvo como ponente a la congresista Íngrid Sogamoso.

Esta iniciativa, que ahora pasa a sanción presidencial, no solo reconoce al fandango de la Sabana del Caribe colombiano como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, sino que abre la puerta a una mayor asignación de recursos públicos para garantizar su protección, promoción y transmisión a las nuevas generaciones.

“Como sucreña, siento el orgullo y la responsabilidad de que nuestra cultura sabanera sea reconocida en el más alto nivel de Colombia. Pero, más allá del símbolo, este proyecto significa inversión real: más recursos para la protección del fandango, más garantías para sus portadores y más oportunidades para que nuestra tradición no solo se conserve, sino que crezca y se proyecte en todo el país”, sostuvo la senadora Ana María Castañeda.

Con la Ley Pola Becté la Nación, los departamentos y los municipios estarán facultados para destinar recursos al fortalecimiento de las muestras culturales, lo que permitirá materializar un verdadero plan de salvaguardia. De esta manera, el fandango recibirá respaldo institucional y presupuestal para su preservación, asegurando que esta manifestación trascienda en el tiempo con mayor visibilidad y apoyo.