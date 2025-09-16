La creación de las nuevas Zona de Atención de la Policía Nacional llegó al municipio de Coveñas, en la subregión del Golfo de Morrosquillo, con 8 nuevos uniformados incorporados al servicio.

Adicional a ello esta unidad policial cuenta desde ahora con la presencia permanente del Gaula, con 4 funcionarios inicialmente. También fue ampliada la unidad de investigación criminal, con sede en Tolú, que está a cargo de toda la jurisdicción, pasando de 5 investigadores a 8.

Cinco investigadores estarán en la Unidad Básica de Investigación Criminal de Tolú, al mando de oficial experta en investigación criminal, con amplia formación en técnicas de esclarecimiento, y 3 investigadores más para la Unidad Básica de Investigación Criminal de San Onofre.

Tecnología

A todo esto se suman las nuevas tecnologías, representadas en equipos de comunicación y dispositivos PDA, que entregó la gobernación de Sucre con el objeto de potenciar el trabajo de inteligencia, coordinación y respuesta que vienen prestando.

Nuevo comandante de Distrito

También fue designado el teniente coronel Juan Carlos Barriga Angulo como comandante del Distrito de Policía No. 3, con jurisdicción en los municipios de Toluviejo, Tolú, Coveñas, San Antonio de Palmito, San Onofre y Colosó.

La gobernadora de Sucre, Lucy García Montes, estuvo presente en el acto de instalación de los nuevos uniformados que estuvo a cargo del comandante de la institución, coronel Aymer Fredy Alonso Triana.

“Estamos dando continuidad a la estrategia de seguridad integral de nuestro gobierno: más presencia, más capacidades y más confianza ciudadana. En el municipio de Coveñas ponemos al servicio nuevas capacidades para la Policía Nacional que permitirán una atención más cercana y efectiva a la comunidad”, destacó la mandataria.

Policía de Sucre

Por su parte el coronel Alonso subrayó que con este aumento de personal policial disminuyen los tiempos de respuesta y habrá una reacción mucho más inmediata y oportuna.

“Siguiendo la orientación del señor director general de la Policía Nacional, mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, presentamos a la comunidad decisiones y acciones concretas que reflejan el compromiso de nuestra institución de anticiparse al delito, responder con contundencia a las amenazas y consolidar territorios más seguros para nuestra gente”, resaltó el oficial.